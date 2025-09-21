Randonnée équestre « Chevauchée en Picardie Verte » Songeons

Randonnée équestre « Chevauchée en Picardie Verte » Songeons dimanche 21 septembre 2025.

Randonnée équestre « Chevauchée en Picardie Verte »

Songeons Oise

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Partez à pied, à cheval ou à vélo depuis Songeons pour l’inauguration de la boucle équestre de la Picardie Verte.

Accueil à partir de 8h30

Départ à partir de 9h sur une boucle de 15km

2 options complémentaires possibles de 20 ou 25 km

Pique-nique tiré du sac ou petit restauration sur place

Animations équestres l’après-midi

Randonnée organisée par le Comité Départemental d’Equitation de l’Oise, inscription sur hello asso

Songeons 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 46 32 20 contact@gerberoy-picardieverte.com

English :

Set off on foot, horseback or bike from Songeons for the inauguration of the Picardie Verte equestrian loop.

Welcome from 8:30 am

Departure from 9am on a 15km loop

2 additional options of 20 or 25 km

Packed lunch or snacks on site

Afternoon equestrian entertainment

Ride organized by the Comité Départemental d’Equitation de l’Oise, registration on hello asso

German :

Machen Sie sich zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Fahrrad von Songeons aus auf den Weg zur Einweihung der Reitroute der Grünen Picardie.

Empfang ab 8.30 Uhr

Abfahrt ab 9 Uhr auf einer 15 km langen Schleife

2 mögliche zusätzliche Optionen von 20 oder 25 km

Picknick aus dem Rucksack oder kleine Verpflegung vor Ort

Reitanimationen am Nachmittag

Die Wanderung wird vom Comité Départemental d’Equitation de l’Oise organisiert, Anmeldung auf hello asso

Italiano :

Partite a piedi, a cavallo o in bicicletta da Songeons per l’inaugurazione dell’anello equestre Picardie Verte.

Accoglienza dalle 8.30

Partenza dalle 9.00 su un percorso di 15 km

2 opzioni aggiuntive di 20 o 25 km

Picnic al sacco o spuntini in loco

Animazione equestre nel pomeriggio

Cavalcata organizzata dal Comité Départemental d’Equitation de l’Oise, iscrizione su hello asso

Espanol :

Salga a pie, a caballo o en bicicleta desde Songeons para la inauguración del circuito ecuestre Picardie Verte.

Acogida a partir de las 8h30

Salida a partir de las 9 h en un circuito de 15 km

2 opciones adicionales de 20 o 25 km

Picnic para llevar o tentempiés in situ

Animación ecuestre por la tarde

Cabalgata organizada por el Comité Départemental d’Equitation de l’Oise, inscripciones en hello asso

