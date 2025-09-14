Randonnée équestre de la rentrée avec l’Association des Randonnées Équestres des Truffières Lalbenque

Chemin du Gascou Lalbenque Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-09-14 08:30:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Le rendez-vous est donné à tous les cavaliers et leurs chevaux dimanche matin à 8h30, pour le petit déjeuner autour du café et des croissants au QG de l’ARET, à savoir la grange de Patrice Cubaynes, au Gascou !

Chemin du Gascou Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 78 92 47 71 aret.lalbenque@gmail.com

English :

All riders and their horses are invited to meet at 8:30 a.m. on Sunday morning for breakfast, coffee and croissants at ARET HQ, Patrice Cubaynes? barn in Le Gascou!

German :

Alle Reiter und ihre Pferde treffen sich am Sonntagmorgen um 8:30 Uhr zum Frühstück mit Kaffee und Croissants im ARET-Hauptquartier, d. h. in der Scheune von Patrice Cubaynes in Le Gascou!

Italiano :

Tutti i cavalieri e i loro cavalli sono invitati a incontrarsi alle 8.30 di domenica mattina per colazione, caffè e croissant presso il quartier generale dell’ARET, il fienile di Patrice Cubaynes a Le Gascou!

Espanol :

Todos los jinetes y sus caballos están invitados a reunirse el domingo a las 8.30 de la mañana para desayunar, tomar café y comer cruasanes en el cuartel general de la ARET, el establo de Patrice Cubaynes en Le Gascou

