Randonnée équestre entre plaine du Ried et le vignoble Hilsenheim
lundi 17 août 2026 · Hilsenheim
Informations pratiques
Hilsenheim
Randonnée équestre entre plaine du Ried et le vignoble
8a rue de la promenade Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-17 08:54:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Randonnée Equestre en itinérance de Hilsenheim vers Bergheim, où vous randonnerez dans le vignoble pendant 2 jours.
Formule tout compris, être à l’aise aux 3 allures à cheval .
8a rue de la promenade Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 79 07 58 ecolejeuneschevaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée équestre entre plaine du Ried et le vignoble Hilsenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Grand Ried