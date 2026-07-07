Informations pratiques

Hilsenheim

Randonnée équestre entre plaine du Ried et le vignoble

8a rue de la promenade Hilsenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17 08:54:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Randonnée Equestre en itinérance de Hilsenheim vers Bergheim, où vous randonnerez dans le vignoble pendant 2 jours.

Formule tout compris, être à l’aise aux 3 allures à cheval .

8a rue de la promenade Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 79 07 58 ecolejeuneschevaux@gmail.com

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English :

L’événement Randonnée équestre entre plaine du Ried et le vignoble Hilsenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Grand Ried