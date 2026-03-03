Randonnée équestre et pédestre Salle des fêtes Bourgougnague

Randonnée équestre et pédestre

Salle des fêtes 1 Place de la mairie Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’association Lo Viltage, en partenariat avec le Groupement Randonneurs Équestres du Lot-et-Garonne, vous propose différentes randonnées équestres et pédestres. Les randonneurs parcourront 8 et 13 km. Les cavaliers auront le choix entre un parcours de 18 ou de 29 km et devront présenter obligatoirement soit leur licence FFE ou soit remplir la fiche d’inscription. Réservation avant le 9 avril. Possibilité de rester manger sur place. .

Salle des fêtes 1 Place de la mairie Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 92 18 56

English : Randonnée équestre et pédestre

The association Lo Viltage, in partnership with the G.R.É du Lot-et-Garonne, offers you different horseback riding and walking tours. The riders will have to present their FFE license or fill in the registration form. Possibility of staying to eat on the spot.

L’événement Randonnée équestre et pédestre Bourgougnague a été mis à jour le 2026-03-01 par OT du Pays de Lauzun