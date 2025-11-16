Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux Dournazac

Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux Dournazac dimanche 16 novembre 2025.

Le Grand Puyconnieux Dournazac Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Partez à la découverte des paysages du Grand Puyconnieux, entre châtaigniers et superbes points de vue, lors d’une balade sportive et conviviale !
Au programme circuit de 16 km, variante de 12 km et parcours de 4 km pour les marcheurs.
Café d’accueil au départ et sandwichs/boissons offerts au retour.   .

Le Grand Puyconnieux Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 75 84  acbt@orange.fr

