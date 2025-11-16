Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux Dournazac
Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux Dournazac dimanche 16 novembre 2025.
Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux
Le Grand Puyconnieux Dournazac Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Partez à la découverte des paysages du Grand Puyconnieux, entre châtaigniers et superbes points de vue, lors d’une balade sportive et conviviale !
Au programme circuit de 16 km, variante de 12 km et parcours de 4 km pour les marcheurs.
Café d’accueil au départ et sandwichs/boissons offerts au retour. .
Le Grand Puyconnieux Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 75 84 acbt@orange.fr
English : Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux
German : Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux
Italiano :
Espanol : Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux
L’événement Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux Dournazac a été mis à jour le 2025-11-07 par SPL Terres de Limousin