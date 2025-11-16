Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux Dournazac

Randonnée équestre et pédestre de Puyconnieux

Le Grand Puyconnieux Dournazac Haute-Vienne

Partez à la découverte des paysages du Grand Puyconnieux, entre châtaigniers et superbes points de vue, lors d’une balade sportive et conviviale !

Au programme circuit de 16 km, variante de 12 km et parcours de 4 km pour les marcheurs.

Café d’accueil au départ et sandwichs/boissons offerts au retour. .

