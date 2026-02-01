Randonnée équestre Forêt Domaniale du Trait Maulévrier Beuzevillette

Randonnée équestre Forêt Domaniale du Trait Maulévrier

1361 Route du Feugrès Beuzevillette Seine-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 08:30:00

fin : 2026-02-14 17:15:00

Date(s) :

2026-02-14

Samedi 14 février Forêt Domaniale du Trait Maulévrier

C’est un parcours d’environ 35 km qui nous conduira à franchir un gué l’après-midi.

Rendez-vous à 8h30 à Beuzevillette, 1361 Route du Feugrès.

Trouville-Alliquerville, Saint-Nicolas de la Haie, Saint Arnoult, Sainte Gertrude, Forêt du Trait-Maulévrier.

Vers midi, pique-nique tiré du sac.

Retour à Beuzevillette aux alentours de 17h15

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.

Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .

1361 Route du Feugrès Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 50 30 18

