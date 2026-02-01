Randonnée équestre Forêt Domaniale du Trait Maulévrier Beuzevillette
Randonnée équestre Forêt Domaniale du Trait Maulévrier Beuzevillette samedi 14 février 2026.
Randonnée équestre Forêt Domaniale du Trait Maulévrier
1361 Route du Feugrès Beuzevillette Seine-Maritime
Début : 2026-02-14 08:30:00
fin : 2026-02-14 17:15:00
C’est un parcours d’environ 35 km qui nous conduira à franchir un gué l’après-midi.
Rendez-vous à 8h30 à Beuzevillette, 1361 Route du Feugrès.
Trouville-Alliquerville, Saint-Nicolas de la Haie, Saint Arnoult, Sainte Gertrude, Forêt du Trait-Maulévrier.
Vers midi, pique-nique tiré du sac.
Retour à Beuzevillette aux alentours de 17h15
Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.
Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .
1361 Route du Feugrès Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 50 30 18
