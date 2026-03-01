Randonnée équestre Lillebonne par le Cirque Romain Beuzevillette

Randonnée équestre Lillebonne par le Cirque Romain

1361 Route du Feugrès Beuzevillette Seine-Maritime

Début : 2026-03-28 08:30:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Samedi 28 mars Lillebonne par le Cirque Romain

C’est un parcours d’environ 25 km au départ de Beuzevillette, qui s’adresse à des cavaliers à l’aise aux trois allures.

Rendez-vous à 8h30 au centre, 1361 Route du Feugrès. Départ à cheval à 9h.

La Frenaye, Forêt du Platon, Bois du Toupin.

Pique-nique tiré du sac vers midi.

Puis, vers 14h, Lillebonne et son théâtre, le Val Infray, la Frenaye.

Retour à Beuzevillette vers 17h.

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.

Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .

1361 Route du Feugrès Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 50 30 18

