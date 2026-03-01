Randonnée équestre Lillebonne par le Cirque Romain Beuzevillette
Randonnée équestre Lillebonne par le Cirque Romain Beuzevillette samedi 28 mars 2026.
Randonnée équestre Lillebonne par le Cirque Romain
1361 Route du Feugrès Beuzevillette Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 08:30:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Samedi 28 mars Lillebonne par le Cirque Romain
C’est un parcours d’environ 25 km au départ de Beuzevillette, qui s’adresse à des cavaliers à l’aise aux trois allures.
Rendez-vous à 8h30 au centre, 1361 Route du Feugrès. Départ à cheval à 9h.
La Frenaye, Forêt du Platon, Bois du Toupin.
Pique-nique tiré du sac vers midi.
Puis, vers 14h, Lillebonne et son théâtre, le Val Infray, la Frenaye.
Retour à Beuzevillette vers 17h.
Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.
Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .
1361 Route du Feugrès Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 50 30 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée équestre Lillebonne par le Cirque Romain
L’événement Randonnée équestre Lillebonne par le Cirque Romain Beuzevillette a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme