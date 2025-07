Randonnée équestre nocturne Sauveterre-de-Rouergue

Randonnée équestre nocturne Sauveterre-de-Rouergue jeudi 10 juillet 2025 .

Randonnée équestre nocturne

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Début : Jeudi 2025-07-10

Venez randonner dans le soleil couchant !

Une randonnée équestre en pleine nature, sous le signe de la pleine lune ! (Galop 2 minimum) .

La Rouyrie Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 65 25 51 31 equi.lavanco@gmail.com

