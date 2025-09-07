Randonnée équestre Presly

Randonnée équestre Presly dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée équestre

Presly Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

L’Association Les amis des chemins de Sologne organise une randonnée équestre à Presly le dimanche 7 septembre

.

Presly 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 08 13 72

English :

The Association Les amis des chemins de Sologne is organizing a horse ride in Presly on Sunday September 7

German :

Der Verein Les amis des chemins de Sologne organisiert am Sonntag, den 7. September eine Reittour in Presly

Italiano :

L’associazione Les amis des chemins de Sologne organizza una passeggiata a cavallo a Presly domenica 7 settembre

Espanol :

La Asociación Les amis des chemins de Sologne organiza una cabalgata en Presly el domingo 7 de septiembre

L’événement Randonnée équestre Presly a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE