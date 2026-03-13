Randonnée équestre Prissac
Randonnée équestre Prissac dimanche 12 avril 2026.
Randonnée équestre
Prissac Indre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Randonnée équiliberté
Parcours de 18 km. 5 .
Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 76 79 21 lee.corinna@orange.fr
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English :
Balanced hiking
L’événement Randonnée équestre Prissac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Brenne