Randonnée équestre

Prissac Indre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Randonnée équiliberté

Parcours de 18 km. 5 .

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 76 79 21 lee.corinna@orange.fr

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English :

Balanced hiking

L’événement Randonnée équestre Prissac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Brenne