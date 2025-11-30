Randonnée équestre Labat Saint-Bertrand-de-Comminges

Randonnée équestre

Labat 185 chemin d’escaliron Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Randonnée équestre boucle de 21km entre Haute- Garonne et Hautes-Pyrénées avec encadrement ATE.

repas du midi inclus LE PALEO à Aventignan.

Groupe de 8 cavaliers maximum. Accueil de votre cheval possible la veille

Tarif 45€/cavalier

Labat 185 chemin d’escaliron Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com

English :

Horse riding: 21km loop between Haute-Garonne and Hautes-Pyrénées with ATE supervision.

lunch included at LE PALEO in Aventignan.

Group of 8 riders maximum. Reception of your horse possible the day before

Price: 45?/rider

German :

Reittour: 21 km lange Schleife zwischen Haute- Garonne und Hautes-Pyrénées mit ATE-Betreuung.

mittagessen inklusive LE PALEO in Aventignan.

Gruppe von maximal 8 Reitern. Empfang Ihres Pferdes am Vortag möglich

Preis: 45?/Reiter

Italiano :

Equitazione: anello di 21 km tra Haute-Garonne e Hautes-Pyrénées con la supervisione dell’ATE.

pranzo incluso presso LE PALEO ad Aventignan.

Gruppo di massimo 8 cavalieri. È possibile portare il proprio cavallo il giorno prima

Prezzo: 45 €/cavaliere

Espanol :

Paseos a caballo: circuito de 21 km entre Haute-Garonne y Hautes-Pyrénées con supervisión de ATE.

almuerzo incluido en LE PALEO en Aventignan.

Grupo de 8 jinetes máximo. Puede traer su caballo el día anterior

Precio: 45?/jinete

L’événement Randonnée équestre Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2025-11-03 par OT de Neste-Barousse|CDT65