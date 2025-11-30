Randonnée équestre Labat Saint-Bertrand-de-Comminges
Randonnée équestre Labat Saint-Bertrand-de-Comminges dimanche 30 novembre 2025.
Randonnée équestre
Labat 185 chemin d’escaliron Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Randonnée équestre boucle de 21km entre Haute- Garonne et Hautes-Pyrénées avec encadrement ATE.
repas du midi inclus LE PALEO à Aventignan.
Groupe de 8 cavaliers maximum. Accueil de votre cheval possible la veille
Tarif 45€/cavalier
Labat 185 chemin d’escaliron Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 04 65 20 34 lesdestriersdestbertrand@gmail.com
English :
Horse riding: 21km loop between Haute-Garonne and Hautes-Pyrénées with ATE supervision.
lunch included at LE PALEO in Aventignan.
Group of 8 riders maximum. Reception of your horse possible the day before
Price: 45?/rider
German :
Reittour: 21 km lange Schleife zwischen Haute- Garonne und Hautes-Pyrénées mit ATE-Betreuung.
mittagessen inklusive LE PALEO in Aventignan.
Gruppe von maximal 8 Reitern. Empfang Ihres Pferdes am Vortag möglich
Preis: 45?/Reiter
Italiano :
Equitazione: anello di 21 km tra Haute-Garonne e Hautes-Pyrénées con la supervisione dell’ATE.
pranzo incluso presso LE PALEO ad Aventignan.
Gruppo di massimo 8 cavalieri. È possibile portare il proprio cavallo il giorno prima
Prezzo: 45 €/cavaliere
Espanol :
Paseos a caballo: circuito de 21 km entre Haute-Garonne y Hautes-Pyrénées con supervisión de ATE.
almuerzo incluido en LE PALEO en Aventignan.
Grupo de 8 jinetes máximo. Puede traer su caballo el día anterior
Precio: 45?/jinete
