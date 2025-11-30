RANDONNEE EQUESTRE SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Envie de profiter des couleurs d’automne à cheval ?
Rejoignez les Destriers le dimanche 30 novembre pour une randonnée de 21 km au départ de Saint-Bertrand-de-Comminges, avec un repas convivial au restaurant Le Paléo. Il ne reste que 3 places, alors inscrivez-vous vite !
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Les destriers de St Bertrand Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 04 65 20 34
English :
Want to enjoy the autumn colors on horseback?
Join the Destriers on Sunday November 30 for a 21 km ride starting from Saint-Bertrand-de-Comminges, with a convivial meal at Le Paléo restaurant. There are only 3 places left, so register early!
German :
Haben Sie Lust, die Herbstfarben zu Pferd zu genießen?
Schließen Sie sich am Sonntag, dem 30. November, den Destriers an und unternehmen Sie einen 21 km langen Ausritt von Saint-Bertrand-de-Comminges aus mit einem gemütlichen Essen im Restaurant Le Paléo. Es gibt nur noch 3 Plätze, also melden Sie sich schnell an!
Italiano :
Volete godervi i colori dell’autunno a cavallo?
Unitevi ai Destriers domenica 30 novembre per una cavalcata di 21 km con partenza da Saint-Bertrand-de-Comminges e un pasto conviviale al ristorante Le Paléo. Sono rimasti solo 3 posti, quindi iscrivetevi in fretta!
Espanol :
¿Le apetece disfrutar de los colores del otoño a caballo?
Únete a los Destriers el domingo 30 de noviembre en un paseo de 21 km con salida desde Saint-Bertrand-de-Comminges y comida en el restaurante Le Paléo. Sólo quedan 3 plazas, ¡apúntate pronto!
