Randonnée équestre

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Rando à la journée samedi 2 mai

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-24

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-01 2026-05-02

Partez en randonnée équestre avec la Ferme de la Molière !

Vendredis 24 avril et 1er mai randonnée de 4h Encas tiré du sac.

Samedi 2 mai randonnée à la journée Pique-nique tiré du sac.

Niveau intermédiaire nécessaire

sur réservation 06.60.21.01.56 85 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 76 94 95 35 desriac.swannie@outlook.fr

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English :

Go horseback riding with Ferme de la Molière!

L’événement Randonnée équestre Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)