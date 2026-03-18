Randonnée équestre Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Randonnée équestre Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 24 avril 2026.
Randonnée équestre
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
85
Tarif de base plein tarif
Rando à la journée samedi 2 mai
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-24
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-01 2026-05-02
Partez en randonnée équestre avec la Ferme de la Molière !
Vendredis 24 avril et 1er mai randonnée de 4h Encas tiré du sac.
Samedi 2 mai randonnée à la journée Pique-nique tiré du sac.
Niveau intermédiaire nécessaire
sur réservation 06.60.21.01.56 85 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 76 94 95 35 desriac.swannie@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Go horseback riding with Ferme de la Molière!
L’événement Randonnée équestre Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)