Randonnée équestre Saint-Jean de la Neuville Beuzevillette
1361 Route du Feugrès Beuzevillette Seine-Maritime
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Dimanche 24 août matin Saint-Jean de la Neuville
C’est un parcours d’environ 35 km.
Le Bois du Vivier, Raffetot, Nointot, Saint-Jean de la Neuville.
Pique-nique tiré du sac.
Puis, Les Fonds du Mont Criquet, Saint-Eustache la Forêt, Gruchet le Valasse, Bois de Tous Vents, Le Mont Pellier, la Vallée de la Fontaine Murée.
Retour à Beuzevillette vers 17h.
Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.
Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .
1361 Route du Feugrès Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 50 30 18
