Randonnée équestre Saint-Jean de la Neuville Beuzevillette

1361 Route du Feugrès Beuzevillette Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Dimanche 24 août matin Saint-Jean de la Neuville

C’est un parcours d’environ 35 km.

Le Bois du Vivier, Raffetot, Nointot, Saint-Jean de la Neuville.

Pique-nique tiré du sac.

Puis, Les Fonds du Mont Criquet, Saint-Eustache la Forêt, Gruchet le Valasse, Bois de Tous Vents, Le Mont Pellier, la Vallée de la Fontaine Murée.

Retour à Beuzevillette vers 17h.

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.

Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .

1361 Route du Feugrès Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 50 30 18

