Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Haie

1361 Route du Feugrès Beuzevillette Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril Saint-Nicolas de la Haie

C’est un parcours d’environ 15 km au départ de Beuzevillette, qui se déroulera le matin.

Rendez-vous à 8h30 au centre, 1361 Route du Feugrès.

Lintot, Grandcamp, Saint-Nicolas de la Haie et ses bois.

Puis, Trouville-Alliquerville, Beuzevillette.

Retour vers midi.

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.

Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .

1361 Route du Feugrès Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 50 30 18

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English : Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Haie

L’événement Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Haie Beuzevillette a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme