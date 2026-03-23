Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Haie Beuzevillette
Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Haie Beuzevillette samedi 11 avril 2026.
Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Haie
1361 Route du Feugrès Beuzevillette Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 08:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril Saint-Nicolas de la Haie
C’est un parcours d’environ 15 km au départ de Beuzevillette, qui se déroulera le matin.
Rendez-vous à 8h30 au centre, 1361 Route du Feugrès.
Lintot, Grandcamp, Saint-Nicolas de la Haie et ses bois.
Puis, Trouville-Alliquerville, Beuzevillette.
Retour vers midi.
Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.
Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .
1361 Route du Feugrès Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 50 30 18
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English : Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Haie
L’événement Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Haie Beuzevillette a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme