Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Taille Beuzevillette

Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Taille
1361 Route du Feugrès Beuzevillette Seine-Maritime
Début : 2026-03-14 08:30:00
fin : 2026-03-14 17:15:00
2026-03-14
Samedi 14 mars Saint-Nicolas de la Taille
C’est un parcours d’environ 38 km au départ de Beuzevillette, qui s’adresse à des cavaliers à l’aise aux trois allures.
Rendez-vous à 8h30 au centre, 1361 Route du Feugrès.
Bois de la Grande Pièce ; Le Becquet ; Les Aulnes ; Bois Bréhoul ; Bois d’Harcourt ; Bois Coiffé.
Pique-nique tiré du sac à Saint-Nicolas de la Taille.
Puis, La Constantinière ; le Bas Ruel ; Bois de la Côte des Forges ; Vallée de la Fontaine Murée ; Beuzevillette.
Retour à Beuzevillette aux alentours de 18h00.
Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.
Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .
1361 Route du Feugrès Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 25 50 30 18
