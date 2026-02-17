Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Taille Beuzevillette

Randonnée équestre Saint-Nicolas de la Taille

Samedi 14 mars Saint-Nicolas de la Taille

C’est un parcours d’environ 38 km au départ de Beuzevillette, qui s’adresse à des cavaliers à l’aise aux trois allures.

Rendez-vous à 8h30 au centre, 1361 Route du Feugrès.

Bois de la Grande Pièce ; Le Becquet ; Les Aulnes ; Bois Bréhoul ; Bois d’Harcourt ; Bois Coiffé.

Pique-nique tiré du sac à Saint-Nicolas de la Taille.

Puis, La Constantinière ; le Bas Ruel ; Bois de la Côte des Forges ; Vallée de la Fontaine Murée ; Beuzevillette.

Retour à Beuzevillette aux alentours de 18h00.

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.

Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, téléphone 06 25 50 30 18 ou directement à la structure. .

