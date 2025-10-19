Randonnée équestre Stade Guy Goron Sérigné

Randonnée équestre Stade Guy Goron Sérigné dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée équestre

Stade Guy Goron 6 Rue du Stade Sérigné Vendée

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Traversée de la forêt domaniale de Mervent et de belles demeures.

Le Comité des fêtes de Sérigné organise sa randonnée équestre 2525, au profit de Entraide Cancer Sud Vendée.

Une randonnée pour les cavaliers passionnés

Venez partager un moment d’amitié, de solidarité et d’espoir.

Chaque pas, chaque foulée, compte dans ce combat.

Café brioche buvette ouverte

Café/thé/jus d’orange et brioche offerts à tous les participants avant le départ

Départ à partir de 8h00.

25 kms

10€ .

Stade Guy Goron 6 Rue du Stade Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 74 89 51 comitedesfetesdeserigne@gmail.com

English :

Crossing the Mervent state forest and beautiful homes.

German :

Durchqueren Sie den Staatswald von Mervent mit seinen schönen Herrenhäusern.

Italiano :

Attraversando la foresta nazionale del Mervent e alcune belle case.

Espanol :

Cruzando el bosque nacional de Mervent y algunas hermosas casas.

L’événement Randonnée équestre Sérigné a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin