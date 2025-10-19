Randonnée équestre Stade Guy Goron Sérigné
Randonnée équestre Stade Guy Goron Sérigné dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée équestre
Stade Guy Goron 6 Rue du Stade Sérigné Vendée
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Traversée de la forêt domaniale de Mervent et de belles demeures.
Le Comité des fêtes de Sérigné organise sa randonnée équestre 2525, au profit de Entraide Cancer Sud Vendée.
Une randonnée pour les cavaliers passionnés
Venez partager un moment d’amitié, de solidarité et d’espoir.
Chaque pas, chaque foulée, compte dans ce combat.
Café brioche buvette ouverte
Café/thé/jus d’orange et brioche offerts à tous les participants avant le départ
Départ à partir de 8h00.
25 kms
10€ .
Stade Guy Goron 6 Rue du Stade Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 74 89 51 comitedesfetesdeserigne@gmail.com
English :
Crossing the Mervent state forest and beautiful homes.
German :
Durchqueren Sie den Staatswald von Mervent mit seinen schönen Herrenhäusern.
Italiano :
Attraversando la foresta nazionale del Mervent e alcune belle case.
Espanol :
Cruzando el bosque nacional de Mervent y algunas hermosas casas.
