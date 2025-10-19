Randonnée Equestre Sérigné
Randonnée Equestre Sérigné dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée Equestre
Sérigné Vendée
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Le comité des fêtes organise une randonnée au profit de l’Entraide Cancer Sud Vendée
Départ à partir de 8h00 au stade Guy Goron.
Traversée de la forêt de Mervent et de belles demeures.
Circuit de 25 kms Tarif 10€
Café brioche buvette .
Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 74 89 51 comitedesfetesdeserigne@gmail.com
English :
The Comité des fêtes organizes a hike in aid of Entraide Cancer Sud Vendée
German :
Das Festkomitee organisiert eine Wanderung zugunsten der Krebshilfe Süd-Vendée
Italiano :
Il Comité des fêtes organizza una camminata a favore di Entraide Cancer Sud Vendée
Espanol :
El Comité des fêtes organiza una marcha a beneficio de Entraide Cancer Sud Vendée
L’événement Randonnée Equestre Sérigné a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin