Randonnée Equestre Sérigné

Randonnée Equestre Sérigné dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée Equestre

Sérigné Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Le comité des fêtes organise une randonnée au profit de l’Entraide Cancer Sud Vendée

Départ à partir de 8h00 au stade Guy Goron.

Traversée de la forêt de Mervent et de belles demeures.

Circuit de 25 kms Tarif 10€

Café brioche buvette .

Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 74 89 51 comitedesfetesdeserigne@gmail.com

English :

The Comité des fêtes organizes a hike in aid of Entraide Cancer Sud Vendée

German :

Das Festkomitee organisiert eine Wanderung zugunsten der Krebshilfe Süd-Vendée

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza una camminata a favore di Entraide Cancer Sud Vendée

Espanol :

El Comité des fêtes organiza una marcha a beneficio de Entraide Cancer Sud Vendée

L’événement Randonnée Equestre Sérigné a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin