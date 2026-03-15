Randonnée et Chasse aux oeufs Champigny-sur-Veude
Randonnée et Chasse aux oeufs Champigny-sur-Veude dimanche 12 avril 2026.
Randonnée et Chasse aux oeufs
Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Événement organisé par l’association de parents d’élèves de Champigny-sur-Veude.
Départ à 9h pour la randonnée de 12km, à 9h30 pour la randonnée de 6km. Ravitaillement à mi-parcours.
Chasse aux trésors de Pâques dès 11h pour enfants de 2 à 11 ans.
Inscriptions obligatoires avant le 31 mars 2026.
Événement organisé par l’association de parents d’élèves de Champigny-sur-Veude.
Départ à 9h pour la randonnée de 12km, à 9h30 pour la randonnée de 6km. Ravitaillement à mi-parcours.
Chasse aux trésors de Pâques dès 11h pour enfants de 2 à 11 ans.
Inscriptions obligatoires avant le 31 mars 2026. 5 .
Champigny-sur-Veude 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 89 24 92 99
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English :
Event organized by the Champigny-sur-Veude parents’ association.
Start at 9am for the 12km hike, at 9:30am for the 6km hike. Refreshments half-way.
Easter treasure hunt from 11am for children aged 2 to 11.
Registration required before March 31, 2026.
L’événement Randonnée et Chasse aux oeufs Champigny-sur-Veude a été mis à jour le 2026-03-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme