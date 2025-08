Randonnée et concert de finissage de l’exposition « Coup d’oeil sur l’Art Déco » Marquaix

Randonnée et concert de finissage de l’exposition « Coup d’oeil sur l’Art Déco »

Rue Notre-Dame de Moyenpont Marquaix Somme

Gratuit

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

À l’occasion du finissage de l’exposition Coup d’oeil sur l’Art déco, l’Art sacré renouvelé , nous vous proposons de parcourir le village de Marquaix-Hamelet.

De plus, nous vous invitons à suivre la guide dans ses pérégrinations et à franchir les portes de la chapelle de Notre-Dame de Moyenpont et de l’église Saint-Éloi qui ont en commun toutes les deux d’accueillir les fresques du peintre Émile Flamand émerveillement assuré !

À 16h pour conclure les Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à un concert de variété française dans le beau décor qu’offre l’église Saint-Éloi un doux moment en perspective.

Rdv à la Chapelle de Moyenpont

La chapelle est référencée sur Google Maps®.

Sur réservation 0 .

Rue Notre-Dame de Moyenpont Marquaix 80240 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38 accueil@hautesomme-tourisme.com

