Randonnée et course des pêcheries Les Moutiers-en-Retz dimanche 26 octobre 2025.

Place du Général De Gaulle Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-26 09:00:00

2025-10-26

Venez marcher ou courir aux Moutiers-en-Retz pour soutenir les enfants malades.

Participez à une grande animation solidaire mêlant randonnée et courses à pied sur le chemin des Pêcheries, le long du sentier des douaniers.

L’objectif est clair récolter un maximum de dons pour les enfants malades. Ces fonds seront directement reversés aux CHU de Nantes et Angers, afin de financer des sorties en plein air pour les enfants hospitalisés, soutenir la recherche médicale et appuyer les analyses menées dans le Pays de Retz. Participer, c’est offrir un souffle d’espoir à ces enfants et contribuer à une cause essentielle.

Rendez-vous place Charles de Gaulle

9h00 inscriptions (10€, gratuit -14 ans)

9h30 présentation des 3 associations* + échauffement en musique

10h00 départ des randonnées et courses (5 ou 10 km sur le chemin des pêcheries)

11h00 tirage de la tombola solidaire

11h30 dégustation d’huîtres et animations sur la place

Tout au long de la matinée stands solidaires (bracelets, tee-shirts, Halloween…) et activités pour les enfants.

Enfants, adultes, familles tout le monde est convié ! Chacun avance à son rythme, sans objectif ni chrono. Même les tout-petits en porte-bébé sont les bienvenus.

Marcheurs, coureurs, familles ou amis chacun a sa place ! Chaque pas, chaque don, chaque sourire compte. Rejoignez les organisateurs et participants aux Moutiers-en-Retz pour courir et marcher contre le cancer des bambins.

* Un pas de plus pour les CHU de Nantes & Angers pour la recherche et aide aux matériels et animations, AOPA pour les sorties en plein air, Stop aux cancers de nos enfants pour la recherche et analyse où le cancer sévit en Pays de Retz. .

Place du Général De Gaulle Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire patsylmorisson@orange.fr

English :

Come and walk or run in Les Moutiers-en-Retz to support sick children.

German :

Kommen Sie nach Les Moutiers-en-Retz und gehen Sie spazieren oder laufen, um kranke Kinder zu unterstützen.

Italiano :

Venite a camminare o a correre a Les Moutiers-en-Retz per sostenere i bambini malati.

Espanol :

Ven a caminar o correr en Les Moutiers-en-Retz para apoyar a los niños enfermos.

