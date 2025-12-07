Randonnée et Course Pours’huître JALLAIS Beaupréau-en-Mauges
Randonnée et Course Pours’huître JALLAIS Beaupréau-en-Mauges dimanche 7 décembre 2025.
Randonnée et Course Pours’huître
JALLAIS Boulevard Cathelineau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 12:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Ce nouvel événement est organisé par Les Runners de Jallais.
Préparez vos baskets ou vos chaussures de rando !
La Rando Course Pours’Huître se déroulera le jour de la Fête des Huîtres à Jallais.
Le concept ? Rattrapez l’Huître et repartez avec une bourriche !
Que vous soyez marcheur ou coureur expérimenté ou débutant, venez relever le défi dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
2 parcours 9,5 km et 11,5 km
Ambiance musette
Café chaud
Ravitaillement à mi-parcours
Possibilité de déguster des huîtres à l’arrivée (en supplément)
Inscriptions sur place à 8h45 pour un départ groupé à 9h30 .
JALLAIS Boulevard Cathelineau Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 69 69 18
English :
This new event is organized by Les Runners de Jallais.
German :
Diese neue Veranstaltung wird von Les Runners de Jallais organisiert.
Italiano :
Questo nuovo evento è organizzato da Les Runners de Jallais.
Espanol :
Este nuevo evento está organizado por Les Runners de Jallais.
L’événement Randonnée et Course Pours’huître Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-10-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges