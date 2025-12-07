Randonnée et Course Pours’huître JALLAIS Beaupréau-en-Mauges

Randonnée et Course Pours’huître

JALLAIS Boulevard Cathelineau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:30:00

fin : 2025-12-07 12:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Ce nouvel événement est organisé par Les Runners de Jallais.

Préparez vos baskets ou vos chaussures de rando !

La Rando Course Pours’Huître se déroulera le jour de la Fête des Huîtres à Jallais.

Le concept ? Rattrapez l’Huître et repartez avec une bourriche !

Que vous soyez marcheur ou coureur expérimenté ou débutant, venez relever le défi dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

2 parcours 9,5 km et 11,5 km

Ambiance musette

Café chaud

Ravitaillement à mi-parcours

Possibilité de déguster des huîtres à l’arrivée (en supplément)

Inscriptions sur place à 8h45 pour un départ groupé à 9h30 .

