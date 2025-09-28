Randonnée et courses libres Parking Pointe de Léchiagat Treffiagat

Randonnée et courses libres

Parking Pointe de Léchiagat Avenue du Port Treffiagat Finistère

Début : 2025-09-28 08:30:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Rêves de Marmouz vous a concocté une randonnée et une course libres pour une bonne cause: soutenir l’association dans la lutte contre les cancers pédiatriques.

Venez partager un moment festif et solidaire: rendez-vous sur le port de Léchiagat pour le départ d’un parcours de 7,8 km !

Rando / course fléchées, allure libre.

Ouverture de la billetterie et départs de 8h30 à 10h30.

Kouigns, crêpes, sourires, boissons, soleil et joie ! .

Parking Pointe de Léchiagat Avenue du Port Treffiagat 29730 Finistère Bretagne +33 6 16 06 01 08

