Randonnée et crèpes Janaillat
Randonnée et crèpes Janaillat samedi 7 février 2026.
Randonnée et crèpes
Le Masfaraud Janaillat Creuse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le club de gym de Janaillat propose une randonnée de 10 km au départ du lieu dit Masfaraud (commune de Janaillat).
RDV à 13h30 pour un départ à 13h45.
Crêpes & cidre à l’arrivée.
Participation 5€, sur inscription. .
Le Masfaraud Janaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 82 45 88
