Randonnée et crèpes Janaillat

Randonnée et crèpes

Le Masfaraud Janaillat Creuse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le club de gym de Janaillat propose une randonnée de 10 km au départ du lieu dit Masfaraud (commune de Janaillat).

RDV à 13h30 pour un départ à 13h45.

Crêpes & cidre à l’arrivée.

Participation 5€, sur inscription. .

Le Masfaraud Janaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 82 45 88

