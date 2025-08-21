Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage Pouligny-Saint-Pierre
Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage Pouligny-Saint-Pierre samedi 5 septembre 2026.
Pouligny-Saint-Pierre
Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage
Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Un week-end festif à Pouligny-St-Pierre autour du fromage.
Le samedi soirée animée.
Le dimanche Brocante, randonnée pédestre, marché artisanal, repas le midi. .
Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 10 01 communedepoulignystpierre@wanadoo.fr
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English :
A festive cheese weekend in Pouligny-St-Pierre.
L’événement Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne
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