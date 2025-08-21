Pouligny-Saint-Pierre

Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage

Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Un week-end festif à Pouligny-St-Pierre autour du fromage.

Le samedi soirée animée.

Le dimanche Brocante, randonnée pédestre, marché artisanal, repas le midi. .

Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 10 01 communedepoulignystpierre@wanadoo.fr

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English :

A festive cheese weekend in Pouligny-St-Pierre.

L’événement Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne