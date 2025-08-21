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Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage Pouligny-Saint-Pierre

Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage Pouligny-Saint-Pierre

Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage Pouligny-Saint-Pierre samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Champ de foire

Ville : 36300 Pouligny-Saint-Pierre

Département : Indre

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Pouligny-Saint-Pierre

Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage

Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

Un week-end festif à Pouligny-St-Pierre autour du fromage.
Le samedi soirée animée.
Le dimanche Brocante, randonnée pédestre, marché artisanal, repas le midi.   .

Champ de foire Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 10 01  communedepoulignystpierre@wanadoo.fr

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English :

A festive cheese weekend in Pouligny-St-Pierre.

L’événement Randonnée et Fête de la chèvre et du fromage Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-12 par Destination Brenne

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