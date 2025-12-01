Randonnée et grillades PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Randonnée et grillades

PIERREFITTE-NESTALAS Devant l'Office de Tourisme Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-23 09:45:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2025-12-23

Tous les mardis. Combiner sortie en plein air et plaisir d’un casse-croûte-grillades en montagne ? C’est ce qui vous attend lors de cette randonnée insolite qui se termine avec des grillades face aux Pyrénées et des paysages à couper le souffle…

Une vraie randonnée en raquettes, entre 300 et 450 m de dénivelé.

Pas d’itinéraire fixé à l’avance, on s’adapte aux conditions une crête panoramique avec vue à 360, une cabane de berger, et s’il tombe de gros flocons, nous irons trouver refuge dans la forêt enneigée.

Une pause déjeuner conviviale avec grillades viande de pays, une tourte des Pyrénées et une boisson chaude. .

English :

Every Tuesday. Combine an outdoor outing with the pleasure of a mountain snack and barbecue? That’s what awaits you on this unusual hike, which ends with a barbecue overlooking the Pyrenees and breathtaking scenery…

German :

Jeden Dienstag. Einen Ausflug an die frische Luft mit dem Genuss eines Imbisses und Grillen in den Bergen kombinieren? Das erwartet Sie bei dieser ungewöhnlichen Wanderung, die mit einem Grillfest vor den Pyrenäen und atemberaubenden Landschaften endet…

Italiano :

Ogni martedì. Abbinare un’escursione all’aria aperta al piacere di una merenda e di un barbecue in montagna? Ecco cosa vi aspetta in questa insolita escursione, che si conclude con una grigliata con vista sui Pirenei e su un paesaggio mozzafiato…

Espanol :

Todos los martes. ¿Combinar una salida al aire libre con el placer de un aperitivo y una barbacoa en la montaña? Eso es lo que le espera en esta insólita excursión, que termina con una barbacoa con vistas a los Pirineos y a un paisaje impresionante…

