La commune de la Houssaye-Béranger organise le 13 juillet une journée festive.

Au programme :

10h randonnée, départ à la mairie de la commune

13h pique-nique et jeux, apporter vos boules de pétanque, vos molky et d’autre jeux

19h30 soirée cochon grillé

Pour la soirée cochon grillé :

Adulte 18€

Enfant de 6 à 12 ans 8€

Réservation au 06 65 64 01 11 ou bien à l’adresse mail cdflhb@gmail.com

La Houssaye-Béranger 76690 Seine-Maritime Normandie

English : Randonnée et Jeux

The commune of La Houssaye-Béranger is organizing a day of festivities on July 13.

Program:

10 a.m. hike, departure from the town hall

1pm picnic and games: bring your pétanque balls, molky and other games

7:30 p.m. pig roast

For the cochon grillé evening:

Adults: 18?

Children aged 6 to 12: 8?

Reservations: 06 65 64 01 11 or cdflhb@gmail.com

German :

Die Gemeinde La Houssaye-Béranger veranstaltet am 13. Juli einen Festtag.

Auf dem Programm stehen :

10 Uhr Wanderung, Start am Rathaus der Gemeinde

13 Uhr Picknick und Spiele, bringen Sie Ihre Pétanque-Kugeln, Molky und andere Spiele mit

19.30 Uhr Abend mit gegrilltem Schwein

Für den Abend mit gegrilltem Schwein:

Erwachsener: 18?

Kinder von 6 bis 12 Jahren: 8?

Reservierungen unter 06 65 64 01 11 oder cdflhb@gmail.com

Italiano :

Il comune di La Houssaye-Béranger organizza una giornata di festa il 13 luglio.

In programma:

ore 10.00 escursione, partenza dal municipio

ore 13 picnic e giochi, portate le vostre bocce, molky e altri giochi

ore 19.30 festa del maiale alla griglia

Per la serata del maiale alla griglia:

Adulti: 18?

Bambini da 6 a 12 anni: 8?

Per prenotare, chiamare il numero 06 65 64 01 11 o inviare un’e-mail a cdflhb@gmail.com

Espanol :

El municipio de La Houssaye-Béranger organiza una jornada festiva el 13 de julio.

En el programa:

a las 10h, excursión con salida desde el ayuntamiento

13h picnic y juegos, traiga su petanca, molky y otros juegos

19.30 h Fiesta del cerdo a la parrilla

Para la velada del cerdo a la parrilla:

Adultos: 18?

Niños de 6 a 12 años: 8?

Para reservar, llame al 06 65 64 01 11 o envíe un correo electrónico a cdflhb@gmail.com

