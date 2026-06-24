La Houssaye-Béranger

Randonnée et Jeux

La Houssaye-Béranger Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La commune de la Houssaye-Béranger organise le 11 juillet une journée festive.

Au programme

10h randonnée, départ à la mairie de la commune

13h pique-nique et jeux, apporter vos boules de pétanque, vos molky et d’autre jeux

19h brasero & soirée dansante

Pour la soirée cochon grillé

Adulte 18€

Enfant de 6 à 12 ans 8€

Réservation au 06 65 64 01 11 ou bien à l’adresse mail cdflhb@gmail.com .

La Houssaye-Béranger 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : Randonnée et Jeux

L’événement Randonnée et Jeux La Houssaye-Béranger a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin