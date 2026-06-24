Randonnée et Jeux La Houssaye-Béranger
Randonnée et Jeux La Houssaye-Béranger samedi 11 juillet 2026.
La Houssaye-Béranger
Randonnée et Jeux
La Houssaye-Béranger Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La commune de la Houssaye-Béranger organise le 11 juillet une journée festive.
Au programme
10h randonnée, départ à la mairie de la commune
13h pique-nique et jeux, apporter vos boules de pétanque, vos molky et d’autre jeux
19h brasero & soirée dansante
Pour la soirée cochon grillé
Adulte 18€
Enfant de 6 à 12 ans 8€
Réservation au 06 65 64 01 11 ou bien à l’adresse mail cdflhb@gmail.com .
La Houssaye-Béranger 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : Randonnée et Jeux
L’événement Randonnée et Jeux La Houssaye-Béranger a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin