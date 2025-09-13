Randonnée et karaoké La Forêt-de-Tessé
Randonnée et karaoké La Forêt-de-Tessé samedi 13 septembre 2025.
Randonnée et karaoké
Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé Charente
Randonnée pédestre suivie d’un buffet froid et d’une soirée karaoké.
Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 86 18 86
English :
Hiking followed by a cold buffet and a karaoke evening.
German :
Wanderung mit anschließendem kalten Buffet und Karaoke-Abend.
Italiano :
Escursione seguita da un buffet freddo e da una serata di karaoke.
Espanol :
Senderismo seguido de un buffet frío y una velada de karaoke.
