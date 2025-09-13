Randonnée et karaoké La Forêt-de-Tessé

Randonnée et karaoké La Forêt-de-Tessé samedi 13 septembre 2025.

Randonnée et karaoké

Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé Charente

– –

2025-09-13 17:00:00
2025-09-13 17:00:00
2025-09-13

2025-09-13
2025-09-13

Randonnée pédestre suivie d’un buffet froid et d’une soirée karaoké.
Salle des fêtes La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 86 18 86 

English :

Hiking followed by a cold buffet and a karaoke evening.

German :

Wanderung mit anschließendem kalten Buffet und Karaoke-Abend.

Italiano :

Escursione seguita da un buffet freddo e da una serata di karaoke.

Espanol :

Senderismo seguido de un buffet frío y una velada de karaoke.

L’événement Randonnée et karaoké La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente