Randonnée et poulet rôti Aisey-et-Richecourt

Début : 2025-09-28

2025-09-28

2025-09-28

L’amicale d’Aisey et Richecourt vous propose une randonnée de 4,5, 8 ou 13,5 kilomètres.

Départ de la marche de 13,5 km à 9h15 à la salle des fêtes d’Aisey. Départ des autres à 10h15.

Possibilité de profiter d’un repas de poulet rôti de la rôtisserie d’Adrien

Réservation du repas après 19h et jusqu’au 21/09 au 06.70.44.35.47 ou au 06.74.51.76.13

Tarifs randonnée 2€, repas 9,50€ .

Salle des fêtes d’Aisey Aisey-et-Richecourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 44 35 47

