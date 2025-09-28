Randonnée et poulet rôti Aisey-et-Richecourt
Salle des fêtes d’Aisey Aisey-et-Richecourt Haute-Saône
L’amicale d’Aisey et Richecourt vous propose une randonnée de 4,5, 8 ou 13,5 kilomètres.
Départ de la marche de 13,5 km à 9h15 à la salle des fêtes d’Aisey. Départ des autres à 10h15.
Possibilité de profiter d’un repas de poulet rôti de la rôtisserie d’Adrien
Réservation du repas après 19h et jusqu’au 21/09 au 06.70.44.35.47 ou au 06.74.51.76.13
Tarifs randonnée 2€, repas 9,50€ .
Salle des fêtes d’Aisey Aisey-et-Richecourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 44 35 47
