Informations pratiques

Cesset

Randonnée et Repas à Cesset, Festival Viticole & Gourmand

Salle des fêtes de Cesset Cesset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Randonnée pédestre (4 ou 10 km) suivie d’un repas à Cesset ! Kir et amuses-bouches, couscous royal, tarte et boule de glace, dans le cadre du Festival Viticole & Gourmand. Réservation avant le 13 août.

.

Salle des fêtes de Cesset Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 95 86 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hike (4 or 10 km) followed by a meal at Cesset! Kir and appetizers, royal couscous, pie, and a scoop of ice cream, as part of the Wine & Gourmet Festival. Reservations must be made by August 13.

L’événement Randonnée et Repas à Cesset, Festival Viticole & Gourmand Cesset a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Val de Sioule