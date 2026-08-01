Randonnée et Repas à Cesset, Festival Viticole & Gourmand Cesset
jeudi 20 août 2026 · Cesset
Informations pratiques
Cesset
Randonnée et Repas à Cesset, Festival Viticole & Gourmand
Salle des fêtes de Cesset Cesset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Randonnée pédestre (4 ou 10 km) suivie d’un repas à Cesset ! Kir et amuses-bouches, couscous royal, tarte et boule de glace, dans le cadre du Festival Viticole & Gourmand. Réservation avant le 13 août.
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Salle des fêtes de Cesset Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 95 86 77
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English :
Hike (4 or 10 km) followed by a meal at Cesset! Kir and appetizers, royal couscous, pie, and a scoop of ice cream, as part of the Wine & Gourmet Festival. Reservations must be made by August 13.
L’événement Randonnée et Repas à Cesset, Festival Viticole & Gourmand Cesset a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Val de Sioule