Informations pratiques

Saint-Étienne-Estréchoux

RANDONNÉE ET REPAS CHAMPÊTRE

Saint-Étienne-Estréchoux Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Dimanche 27 septembre randonnée et repas champêtre

Départ à 9h pour une petite rando le long de la mare à Saint Etienne Estrechoux

12h pique nique amélioré

Tarif 10€ adhérents / 15€ non adhérents / gratuit pour les de 12 ans.

Inscription Arlette 07 69 02 02 29 / Marie-Andrée 06 31 49 71 51 / Christine 06 32 61 57 20

Règlement virement ou chèque à l’inscription

Dimanche 27 septembre randonnée et repas champêtre

Départ à 9h pour une petite rando le long de la mare à Saint Etienne Estrechoux

12h pique nique amélioré

Tarif 10€ adhérents / 15€ non adhérents / gratuit pour les de 12 ans.

Inscription Arlette 07 69 02 02 29 / Marie-Andrée 06 31 49 71 51 / Christine 06 32 61 57 20

Règlement virement ou chèque à l’inscription .

Saint-Étienne-Estréchoux 34260 Hérault Occitanie +33 6 31 49 71 51

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English : RANDONNÉE ET REPAS CHAMPÊTRE

Sunday, September 27: Hike and Picnic

We’ll set out at 9 a.m. for a short hike along the pond in Saint-Étienne-Estrechoux.

Noon: Picnic with extra treats

Cost: 10? for members / 15? for non-members / free for children under 12.

Registration: Arlette 07 69 02 02 29 / Marie-Andrée: 06 31 49 71 51 / Christine: 06 32 61 57 20

Payment: bank transfer or check upon registration

L’événement RANDONNÉE ET REPAS CHAMPÊTRE Saint-Étienne-Estréchoux a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB