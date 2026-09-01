RANDONNÉE ET REPAS CHAMPÊTRE Saint-Étienne-Estréchoux
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Étienne-Estréchoux
Informations pratiques
Saint-Étienne-Estréchoux
RANDONNÉE ET REPAS CHAMPÊTRE
Saint-Étienne-Estréchoux Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Dimanche 27 septembre randonnée et repas champêtre
Départ à 9h pour une petite rando le long de la mare à Saint Etienne Estrechoux
12h pique nique amélioré
Tarif 10€ adhérents / 15€ non adhérents / gratuit pour les de 12 ans.
Inscription Arlette 07 69 02 02 29 / Marie-Andrée 06 31 49 71 51 / Christine 06 32 61 57 20
Règlement virement ou chèque à l’inscription
Dimanche 27 septembre randonnée et repas champêtre
Départ à 9h pour une petite rando le long de la mare à Saint Etienne Estrechoux
12h pique nique amélioré
Tarif 10€ adhérents / 15€ non adhérents / gratuit pour les de 12 ans.
Inscription Arlette 07 69 02 02 29 / Marie-Andrée 06 31 49 71 51 / Christine 06 32 61 57 20
Règlement virement ou chèque à l’inscription .
Saint-Étienne-Estréchoux 34260 Hérault Occitanie +33 6 31 49 71 51
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English : RANDONNÉE ET REPAS CHAMPÊTRE
Sunday, September 27: Hike and Picnic
We’ll set out at 9 a.m. for a short hike along the pond in Saint-Étienne-Estrechoux.
Noon: Picnic with extra treats
Cost: 10? for members / 15? for non-members / free for children under 12.
Registration: Arlette 07 69 02 02 29 / Marie-Andrée: 06 31 49 71 51 / Christine: 06 32 61 57 20
Payment: bank transfer or check upon registration
L’événement RANDONNÉE ET REPAS CHAMPÊTRE Saint-Étienne-Estréchoux a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB