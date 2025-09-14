Randonnée et repas d’automne Paulhiac

Randonnée et repas d’automne Paulhiac dimanche 14 septembre 2025.

Randonnée et repas d’automne

Paulhiac Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Les Amis de la Forge proposent une randonnée d’automne de 4, 9 ou 14 kilomètres.

Rendez-vous dès 8h à la salle des fêtes de Paulhiac. Possibilité de restauration sur réservation avant le 8 septembre (les personnes qui ne marchent pas sont les bienvenues).

Pensez à vos couverts.

Au menu apéritif, potage, assiette de crudités, rôti de bœuf avec ses légumes, salade, fromage, croustade aux pommes, café et vins rouge et rosé.

Pensez à vos couverts.

Paulhiac 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 82 06 57

English : Randonnée et repas d’automne

Les Amis de la Forge propose an autumn hike of 4, 9 or 14 kilometers.

Meet at 8 a.m. at the Paulhiac village hall. Catering available on reservation before September 8 (non-walkers welcome).

Don’t forget your cutlery.

German : Randonnée et repas d’automne

Die Amis de la Forge bieten eine Herbstwanderung von 4, 9 oder 14 Kilometern an.

Treffpunkt ab 8 Uhr am Festsaal von Paulhiac. Verpflegungsmöglichkeit nach Reservierung vor dem 8. September (Personen, die nicht laufen können, sind willkommen).

Denken Sie an Ihr Besteck.

Italiano :

Gli Amici della Forgia propongono una passeggiata autunnale di 4, 9 o 14 chilometri.

Ritrovo alle ore 8 presso la sala del villaggio di Paulhiac. Il catering è disponibile su prenotazione entro l’8 settembre (i non camminatori sono i benvenuti).

Non dimenticate le posate.

Espanol : Randonnée et repas d’automne

Los Amigos de la Fragua proponen un paseo otoñal de 4, 9 ó 14 kilómetros.

Cita a las 8h en el ayuntamiento de Paulhiac. Catering disponible previa reserva antes del 8 de septiembre (se admiten no senderistas).

No olvide los cubiertos.

