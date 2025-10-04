Randonnée et repas du brame du cerf Aubazat
Randonnée et repas du brame du cerf Aubazat samedi 4 octobre 2025.
Randonnée et repas du brame du cerf
Aubazat Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Traditionnelle rando / repas du Brame du cerf à Aubazat.
Départ à 16h, repas convivial à l’arrivée: Potée au chou, fromage, dessert.
Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 46 14 11
English :
Traditional hike / meal of the Brame du cerf in Aubazat.
Departure at 4pm, convivial meal on arrival: Potée au chou, cheese, dessert.
German :
Traditionelle Wanderung und Essen anlässlich des Hirschröhrens in Aubazat.
Start um 16 Uhr, gemütliches Essen am Ziel: Kohleintopf, Käse, Dessert.
Italiano :
Escursione/pranzo tradizionale per la Brame du cerf ad Aubazat.
Partenza alle 16.00, pasto conviviale all’arrivo: stufato di cavolo, formaggio, dessert.
Espanol :
Caminata / comida tradicional del Brame du cerf en Aubazat.
Salida a las 16h, comida de convivencia a la llegada: estofado de col, queso, postre.
L’événement Randonnée et repas du brame du cerf Aubazat a été mis à jour le 2025-09-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier