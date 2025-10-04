Randonnée et repas du brame du cerf Aubazat

Randonnée et repas du brame du cerf Aubazat samedi 4 octobre 2025.

Randonnée et repas du brame du cerf

Aubazat Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Traditionnelle rando / repas du Brame du cerf à Aubazat.

Départ à 16h, repas convivial à l’arrivée: Potée au chou, fromage, dessert.

Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 46 14 11

English :

Traditional hike / meal of the Brame du cerf in Aubazat.

Departure at 4pm, convivial meal on arrival: Potée au chou, cheese, dessert.

German :

Traditionelle Wanderung und Essen anlässlich des Hirschröhrens in Aubazat.

Start um 16 Uhr, gemütliches Essen am Ziel: Kohleintopf, Käse, Dessert.

Italiano :

Escursione/pranzo tradizionale per la Brame du cerf ad Aubazat.

Partenza alle 16.00, pasto conviviale all’arrivo: stufato di cavolo, formaggio, dessert.

Espanol :

Caminata / comida tradicional del Brame du cerf en Aubazat.

Salida a las 16h, comida de convivencia a la llegada: estofado de col, queso, postre.

L’événement Randonnée et repas du brame du cerf Aubazat a été mis à jour le 2025-09-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier