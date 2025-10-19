Randonnée et repas Octobre rose Cherveix-Cubas

Départ de la randonnée à 10h.

Repas à partir de 13h à la salle des fêtes potage d’automne, poulet Basquaise, gâteaux.

Tarif 18€, rando seule 5€.

Événement au profit de l’association A force d’envies, organisé par le comité des fêtes de Cherveix-Cubas.

Église de Cubas Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 61 37 44 francois.echassoux@yahoo.fr

English : Randonnée et repas Octobre rose

Hike starts at 10am.

Meal from 1pm at the village hall: autumn soup, poulet Basquaise, cakes.

Price 18?, hike only 5?

Event in aid of the A force d’envies association, organized by the Cherveix-Cubas festival committee.

German : Randonnée et repas Octobre rose

Start der Wanderung um 10 Uhr.

Mittagessen ab 13 Uhr im Festsaal: Herbstsuppe, Hühnchen Baskisch, Kuchen.

Preis 18?, nur Wanderung 5?

Die Veranstaltung wird vom Festkomitee von Cherveix-Cubas zugunsten des Vereins A force d’envies organisiert.

Italiano :

Inizio della passeggiata alle 10.00.

Pranzo dalle 13.00 nella sala del villaggio: zuppa autunnale, poulet Basquaise, torte.

Prezzo: 18 euro, solo escursione: 5 euro.

Evento a favore dell’associazione A force d’envies, organizzato dal comitato del festival di Cherveix-Cubas.

Espanol : Randonnée et repas Octobre rose

Inicio de la marcha a las 10h.

Comida a partir de las 13.00 h en el salón del pueblo: sopa de otoño, poulet Basquaise, pasteles.

Precio: 18 euros, sólo caminata: 5 euros.

Evento a beneficio de la asociación A force d’envies, organizado por el comité de fiestas de Cherveix-Cubas.

