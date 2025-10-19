Randonnée et repas Octobre rose Cherveix-Cubas
Randonnée et repas Octobre rose Cherveix-Cubas dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée et repas Octobre rose
Église de Cubas Cherveix-Cubas Dordogne
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Départ de la randonnée à 10h.
Repas à partir de 13h à la salle des fêtes potage d’automne, poulet Basquaise, gâteaux.
Tarif 18€, rando seule 5€.
Événement au profit de l’association A force d’envies, organisé par le comité des fêtes de Cherveix-Cubas.
Église de Cubas Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 61 37 44 francois.echassoux@yahoo.fr
English : Randonnée et repas Octobre rose
Hike starts at 10am.
Meal from 1pm at the village hall: autumn soup, poulet Basquaise, cakes.
Price 18?, hike only 5?
Event in aid of the A force d’envies association, organized by the Cherveix-Cubas festival committee.
German : Randonnée et repas Octobre rose
Start der Wanderung um 10 Uhr.
Mittagessen ab 13 Uhr im Festsaal: Herbstsuppe, Hühnchen Baskisch, Kuchen.
Preis 18?, nur Wanderung 5?
Die Veranstaltung wird vom Festkomitee von Cherveix-Cubas zugunsten des Vereins A force d’envies organisiert.
Italiano :
Inizio della passeggiata alle 10.00.
Pranzo dalle 13.00 nella sala del villaggio: zuppa autunnale, poulet Basquaise, torte.
Prezzo: 18 euro, solo escursione: 5 euro.
Evento a favore dell’associazione A force d’envies, organizzato dal comitato del festival di Cherveix-Cubas.
Espanol : Randonnée et repas Octobre rose
Inicio de la marcha a las 10h.
Comida a partir de las 13.00 h en el salón del pueblo: sopa de otoño, poulet Basquaise, pasteles.
Precio: 18 euros, sólo caminata: 5 euros.
Evento a beneficio de la asociación A force d’envies, organizado por el comité de fiestas de Cherveix-Cubas.
L’événement Randonnée et repas Octobre rose Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2025-10-09 par Isle-Auvézère