Randonnée et Repas – Octobre Rose Saint-Séverin
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Séverin
Informations pratiques
Saint-Séverin
Randonnée et Repas – Octobre Rose
Le Colombier Saint-Séverin Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 08:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Saint-Séverin vous invite à participer à sa randonnée au profit d’Octobre Rose. La randonnée se terminera par un repas, sur réservation avant le 30 Septembre. Mobilisons nous pour la prévention du cancer du sein!
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Le Colombier Saint-Séverin 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 63 25
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English : Randonnée et Repas – Octobre Rose
Saint-Séverin invites you to take part in its walk in aid of Pink October. The walk will end with a meal, booked before 30 September. Let’s get together to prevent breast cancer!
L’événement Randonnée et Repas – Octobre Rose Saint-Séverin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Sud Charente