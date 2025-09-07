Randonnée et repas paëlla Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard
Randonnée et repas paëlla Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard dimanche 7 septembre 2025.
Randonnée et repas paëlla
Salle des fêtes Le bourg Saint-Avit-de-Vialard Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Randonnée + repas paëlla (apéritif vin compris).
Rassemblement 9h
Départ 9h30
Circuit de 5 kms ou 10 kms.
Réservation obligatoire.
Randonnée + repas paëlla (apéritif vin compris).
Rassemblement 9h
Départ 9h30
Circuit de 5 kms ou 10 kms.
Réservation obligatoire. .
Salle des fêtes Le bourg Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 38 37 24
English : Randonnée et repas paëlla
Hike + paella meal (aperitif wine included).
Gathering 9am
Departure 9:30 am
5 kms or 10 kms circuit.
Reservations required.
German : Randonnée et repas paëlla
Wanderung + Paella-Essen (Aperitif Wein inbegriffen).
Treffen um 9 Uhr
Abfahrt 9.30 Uhr
Rundgang von 5 kms oder 10 kms.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
Passeggiata + paella (aperitivo e vino inclusi).
Ritrovo alle 9.00
Partenza ore 9.30
Circuito di 5 o 10 km.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol : Randonnée et repas paëlla
Paseo + comida de paella (aperitivo y vino incluidos).
Recogida a las 9h
Salida a las 9.30
Circuito de 5 km o 10 km.
Reserva obligatoria.
L’événement Randonnée et repas paëlla Saint-Avit-de-Vialard a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère