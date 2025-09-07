Randonnée et repas paëlla Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard

Randonnée et repas paëlla Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée et repas paëlla

Salle des fêtes Le bourg Saint-Avit-de-Vialard Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-09-07

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Randonnée + repas paëlla (apéritif vin compris).

Rassemblement 9h

Départ 9h30

Circuit de 5 kms ou 10 kms.

Réservation obligatoire.

Salle des fêtes Le bourg Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 38 37 24

English : Randonnée et repas paëlla

Hike + paella meal (aperitif wine included).

Gathering 9am

Departure 9:30 am

5 kms or 10 kms circuit.

Reservations required.

German : Randonnée et repas paëlla

Wanderung + Paella-Essen (Aperitif Wein inbegriffen).

Treffen um 9 Uhr

Abfahrt 9.30 Uhr

Rundgang von 5 kms oder 10 kms.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Passeggiata + paella (aperitivo e vino inclusi).

Ritrovo alle 9.00

Partenza ore 9.30

Circuito di 5 o 10 km.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Randonnée et repas paëlla

Paseo + comida de paella (aperitivo y vino incluidos).

Recogida a las 9h

Salida a las 9.30

Circuito de 5 km o 10 km.

Reserva obligatoria.

L’événement Randonnée et repas paëlla Saint-Avit-de-Vialard a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère