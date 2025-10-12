Randonnée et repas Ronsenac
Randonnée et repas Ronsenac dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée et repas
Aire de jeux Ronsenac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:30:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Deux circuits de randonnée pédestre au choix (3€/pers) 5 ou 10 kms avec départ à 9h30 pour le 10 km et 10h pour le circuit de 5 kms
Apéritif offert et repas possible sur inscription avant le 6/10/2025.
Aire de jeux Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 97 78 12 comitedesfetes.ronsenac@outlook.fr
English :
A choice of two walking circuits (3?/pers): 5 or 10 kms with departure at 9:30 am for the 10 km circuit and 10 am for the 5 kms circuit
Aperitif offered and meal available on registration before 6/10/2025.
German :
Zwei Wanderstrecken zur Auswahl (3?/Pers): 5 oder 10 kms mit Start um 9:30 Uhr für die 10 km und 10 Uhr für die 5 kms Strecke
Kostenloser Aperitif und Essen möglich bei Anmeldung vor dem 6/10/2025.
Italiano :
Due circuiti a scelta (3 persone): 5 o 10 km con partenza alle 9.30 per il circuito di 10 km e alle 10.00 per quello di 5 km
Aperitivo e pasto in omaggio con iscrizione entro il 6/10/2025.
Espanol :
A elegir entre dos circuitos a pie (3?/pers): 5 o 10 kms con salida a las 9h30 para el circuito de 10 kms y a las 10h00 para el circuito de 5 kms
Aperitivo y comida de cortesía disponibles previa inscripción antes del 6/10/2025.
