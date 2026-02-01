Randonnée et repas trappeur Salle omnisports Saint-Laurent-en-Grandvaux
Salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15 14:00:00
2026-02-15
Randonnée pédestre suivi d’un repas Trappeur avec Les Crapahuts !
Rendez-vous à 9h00 pour le départ de la rando de 7 kms ( avec raquettes ou non selon enneigement).
Au retour, nous partagerons un repas chaud à la salle hors-sac du camping municipal.
Menu apéro, rougaille saucisse
Repas + rando 15€/personne
Venir avec son matériel (bâtons, chaussures et vêtements chauds).
Ouvert à tout public
Réservation à l’OT avant le vendredi 13/02/26 .
Salle omnisports Rue des Rochats Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com
