randonnée et soupe au fromage Prévinquières samedi 4 octobre 2025.

Prévinquières Aveyron

Tarif : 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

repas végétarien

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Toute l’après midi jeux de société

14h-17h démonstration de pressage de jus de pomme

18h-20h rando nocturne de 7 km

20h repas sur réservation

soupe au fromage ou à l’oignon (tourrin) , charcuterie, tarte pommes maison, von et café ( ou option végé ) 8 .

Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie +33 6 72 41 98 83

L’événement randonnée et soupe au fromage Prévinquières a été mis à jour le 2025-09-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)