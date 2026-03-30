Randonnée et spectacle

Salle socio-culturelle Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

15h rando pédestre de 6 km. 17h30 spectacle Peaux de Femmes par la compagnie Lallaloba. 18h30 apéro (un verre offert) suivi d’un repas convivial tiré du sac.

15h rando pédestre de 6 km. 17h30 spectacle Peaux de Femmes par la compagnie Lallaloba. 18h30 apéro (un verre offert) suivi d’un repas convivial tiré du sac. .

Salle socio-culturelle Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 44 24 02

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English : Randonnée et spectacle

3pm: 6km hike. 5:30pm: Peaux de Femmes show by the Lallaloba company. 6:30 p.m.: aperitif (one glass offered) followed by a convivial picnic.

L’événement Randonnée et spectacle Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-03-26 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin