Randonnée et spectacle Saint-Estèphe
Randonnée et spectacle Saint-Estèphe samedi 4 avril 2026.
Randonnée et spectacle
Salle socio-culturelle Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
15h rando pédestre de 6 km. 17h30 spectacle Peaux de Femmes par la compagnie Lallaloba. 18h30 apéro (un verre offert) suivi d’un repas convivial tiré du sac.
15h rando pédestre de 6 km. 17h30 spectacle Peaux de Femmes par la compagnie Lallaloba. 18h30 apéro (un verre offert) suivi d’un repas convivial tiré du sac. .
Salle socio-culturelle Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 44 24 02
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English : Randonnée et spectacle
3pm: 6km hike. 5:30pm: Peaux de Femmes show by the Lallaloba company. 6:30 p.m.: aperitif (one glass offered) followed by a convivial picnic.
L’événement Randonnée et spectacle Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-03-26 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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