Randonnée et tartiflette Montfaucon-en-Velay

Randonnée et tartiflette

Salle des Fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

2 circuits proposés 8 et 13 km suivis d’une tartiflette. Rando proposée par le comité des fêtes. Les bénéfices seront reversés à l’APE et l’APEL

Salle des Fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

2 circuits 8 and 13 km followed by a tartiflette. Organized by the Comité des fêtes. Profits donated to APE and APEL

German :

es werden 2 Strecken von 8 und 13 km angeboten, gefolgt von einem Tartiflette. Die Wanderung wird vom Festkomitee angeboten. Die Einnahmen gehen an die EV und die APEL

Italiano :

2 circuiti di 8 e 13 km seguiti da una tartiflette. Proposta dal Comitato delle feste. Gli utili saranno devoluti all’APE e all’APEL

Espanol :

2 circuitos de 8 y 13 km seguidos de una tartiflette. Marcha organizada por el Comité des fêtes. Los beneficios se donarán a la APE y la APEL

