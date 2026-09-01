Randonnée et trail La Landaise & Barbecue Landes-Vieilles-et-Neuves
dimanche 20 septembre 2026 · Landes-Vieilles-et-Neuves
Informations pratiques
Landes-Vieilles-et-Neuves
Randonnée et trail La Landaise & Barbecue
Salle des fêtes Landes-Vieilles-et-Neuves Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
2 parcours au choix 6 km et 12 km
RDV 8h30 Salle des fêtes / Départ 9h00
Tarifs 3€/ la randonnée adulte Inclus Accueil avec café et rafraîchissement pendant le parcours
15.00€ / la randonnée + repas (possibilité de se restaurer sans marcher)
Tarif Enfant (-10 ans) Gratuit pour la randonnée 6.00€/le repas*
Inscription jusqu’au 11 septembre
Infos Nathalie 06 88 25 05 72 / Vincent 06 47 34 62 34 .
Salle des fêtes Landes-Vieilles-et-Neuves 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 47 34 62 34
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English : Randonnée et trail La Landaise & Barbecue
L’événement Randonnée et trail La Landaise & Barbecue Landes-Vieilles-et-Neuves a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Aumale Blangy