Informations pratiques

Landes-Vieilles-et-Neuves

Randonnée et trail La Landaise & Barbecue

Salle des fêtes Landes-Vieilles-et-Neuves Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

2 parcours au choix 6 km et 12 km

RDV 8h30 Salle des fêtes / Départ 9h00

Tarifs 3€/ la randonnée adulte Inclus Accueil avec café et rafraîchissement pendant le parcours

15.00€ / la randonnée + repas (possibilité de se restaurer sans marcher)

Tarif Enfant (-10 ans) Gratuit pour la randonnée 6.00€/le repas*

Inscription jusqu’au 11 septembre

Infos Nathalie 06 88 25 05 72 / Vincent 06 47 34 62 34 .

Salle des fêtes Landes-Vieilles-et-Neuves 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 47 34 62 34

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English : Randonnée et trail La Landaise & Barbecue

L’événement Randonnée et trail La Landaise & Barbecue Landes-Vieilles-et-Neuves a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Aumale Blangy