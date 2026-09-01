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AGENDA · Landes-Vieilles-et-Neuves

Randonnée et trail La Landaise & Barbecue Landes-Vieilles-et-Neuves

dimanche 20 septembre 2026 · Landes-Vieilles-et-Neuves

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
76390 Landes-Vieilles-et-Neuves
Département
Seine-Maritime
Tarif

Landes-Vieilles-et-Neuves

Randonnée et trail La Landaise & Barbecue

Salle des fêtes Landes-Vieilles-et-Neuves Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

2 parcours au choix 6 km et 12 km
RDV 8h30 Salle des fêtes / Départ 9h00
Tarifs 3€/ la randonnée adulte Inclus Accueil avec café et rafraîchissement pendant le parcours
15.00€ / la randonnée + repas (possibilité de se restaurer sans marcher)
Tarif Enfant (-10 ans) Gratuit pour la randonnée 6.00€/le repas*
Inscription jusqu’au 11 septembre
Infos Nathalie 06 88 25 05 72 / Vincent 06 47 34 62 34   .

Salle des fêtes Landes-Vieilles-et-Neuves 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 47 34 62 34 

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English : Randonnée et trail La Landaise & Barbecue

L’événement Randonnée et trail La Landaise & Barbecue Landes-Vieilles-et-Neuves a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Aumale Blangy