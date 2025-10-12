Randonnée et Trail Octobre Rose Eygurande-et-Gardedeuil
Randonnée et Trail Octobre Rose Eygurande-et-Gardedeuil dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée et Trail Octobre Rose
Salle municipale Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne
Randonnée pédestre et trail organisé dans le cadre d’Octobre Rose . Inscriptions à partir de 8h30 devant la salle municipale– 9h Départ du Trail de 15 km 8 €, 9h15 départ de la randonnée de 8 km 5 € 06 35 02 75 37 .
Salle municipale Eygurande-et-Gardedeuil 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 02 75 37 lesamisdegardedeuilh@gmail.com
