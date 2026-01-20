Randonnée et visite de l’abbatiale de Morienval ⛪ Morienval
Randonnée et visite de l’abbatiale de Morienval ⛪ Morienval dimanche 8 février 2026.
Randonnée et visite de l’abbatiale de Morienval ⛪
5072F Place de l’Église Morienval Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 10:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
L’association Bols d’Air vous propose une balade en forêt d’environ 2h puis la visite guidée de l’Abbatiale de Morienval, avec Régis Moreau.
Dimanche 8 février
Rendez-vous à 10h30, à Palesne (se garer sur le parking, en face de l’église).
Ne pas oublier son pique-nique.
Participation libre pour soutenir l’association Bols d’Air.
Renseignements et réservations à l’adresse contact@bolsdair.fr
5072F Place de l’Église Morienval 60127 Oise Hauts-de-France contact@bolsdair.fr
English :
The Bols d’Air association offers a 2-hour walk in the forest, followed by a guided tour of Morienval Abbey, with Régis Moreau.
? Sunday February 8th
? Meet at 10:30 a.m. in Palesne (park in the parking lot opposite the church).
? Don’t forget your picnic.
Free participation to support the Bols d’Air association.
? Information and reservations at: contact@bolsdair.fr
L’événement Randonnée et visite de l’abbatiale de Morienval ⛪ Morienval a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois