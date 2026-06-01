Randonnée et visite du moulin de Fontbanne, Parking de l’église, Budos
Randonnée et visite du moulin de Fontbanne, Parking de l’église, Budos vendredi 5 juin 2026.
Randonnée et visite du moulin de Fontbanne Vendredi 5 juin, 10h00 Parking de l’église Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00
Randonnée et visite du moulin de Fontbanne
Parking de l’église 33720 Budos Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Randonnée et visite du moulin de Fontbanne