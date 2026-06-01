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Randonnée et visite du moulin de Fontbanne, Parking de l’église, Budos

Randonnée et visite du moulin de Fontbanne, Parking de l’église, Budos

Randonnée et visite du moulin de Fontbanne, Parking de l’église, Budos vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Parking de l'église

Adresse : 33720 Budos

Ville : 33720 Budos

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Randonnée et visite du moulin de Fontbanne Vendredi 5 juin, 10h00 Parking de l’église Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Randonnée et visite du moulin de Fontbanne

Parking de l’église 33720 Budos Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Randonnée et visite du moulin de Fontbanne