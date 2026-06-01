Randonnée et visite du moulin de Fontbanne, Parking de l’église, Budos

Randonnée et visite du moulin de Fontbanne Vendredi 5 juin, 10h00 Parking de l’église Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Randonnée et visite du moulin de Fontbanne

Parking de l’église 33720 Budos Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Randonnée et visite du moulin de Fontbanne