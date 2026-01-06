Randonnée et visite guidée à Pierrefonds

Pierrefonds Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Et si vous mêliez nature, convivialité et histoire le temps d’une journée dépaysante ? Nous vous proposons une belle immersion en forêt, suivie d’une visite guidée passionnante au cœur de Pierrefonds, à la rencontre de celles et ceux qui ont façonné son histoire !

‍♀️ Le matin respirer, marcher, se ressourcer

La journée débute par une randonnée en forêt d’environ 2 heures, idéale pour profiter pleinement du cadre naturel exceptionnel autour de Pierrefonds. Un moment de détente, de partage et de découverte, avant de se retrouver pour un pique-nique convivial (à apporter).

️ L’après-midi “Voyage dans les couloirs du temps”

À 13h30, place à l’histoire avec une visite guidée de 2 heures, animée par Marine Bilbault, historienne et guide-conférencière. Cette visite originale vous invite à découvrir Pierrefonds autrement, bien au-delà de son emblématique château !

Saviez-vous que le château que nous connaissons aujourd’hui n’est pas le premier à avoir dominé le village ?

De forteresses médiévales à la vision romantique du XIXᵉ siècle, Pierrefonds s’est sans cesse réinventé. Station thermale en vogue, le village connaît son âge d’or avec casino, grands hôtels et visiteurs prestigieux, dont l’Impératrice Eugénie. Cette visite mettra un accent particulier sur les femmes qui ont marqué Pierrefonds commerçantes, employées des thermes, habitantes engagées ou figures locales. Des femmes souvent discrètes, mais essentielles à l’essor et à l’âme du village.

Nombre de places limité, pensez à réserver.

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 23 03 34 90 contact@bolsdair.fr

English :

How about combining nature, conviviality and history for a day with a change of scenery? We offer you the chance to immerse yourself in the forest, followed by a fascinating guided tour of the heart of Pierrefonds, to meet the people who have shaped its history!

???? Morning: breathe, walk, recharge

The day begins with a 2-hour hike in the forest, ideal for taking full advantage of the exceptional natural setting around Pierrefonds. A time to relax, share and discover, before meeting up for a convivial picnic (bring your own).

?? Afternoon: Journey through the corridors of time?

At 1:30 p.m., history takes center stage with a 2-hour guided tour led by historian and guide Marine Bilbault. This original tour invites you to discover Pierrefonds in a whole new way, far beyond its iconic château!

? Did you know that the castle we know today was not the first to dominate the village?

From medieval fortresses to the romantic vision of the 19th century, Pierrefonds has constantly reinvented itself. A popular spa resort, the village enjoyed its golden age with casino, grand hotels and prestigious visitors, including Empress Eugénie. This tour will focus in particular on the women who left their mark on Pierrefonds: shopkeepers, spa employees, committed residents and local figures. Women who were often discreet, but essential to the growth and soul of the village.

Places are limited, so book early.

