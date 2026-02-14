Randonnée et visite guidée grotte de la Baume Bonne Rendez vous sur le parvis du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson
Randonnée et visite guidée grotte de la Baume Bonne Rendez vous sur le parvis du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson dimanche 5 avril 2026.
Randonnée et visite guidée grotte de la Baume Bonne
Rendez vous sur le parvis du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Grotte préhistorique de la Baume Bonne Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-05 08:45:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-11
Accompagné d’un médiateur du Musée de Préhistoire, découvrez tous les secrets de la grotte de la Baume Bonne, site archéologique classé monument historique.
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Rendez vous sur le parvis du Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Grotte préhistorique de la Baume Bonne Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
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English :
Accompanied by an interpreter from the Musée de Préhistoire, discover all the secrets of the Baume Bonne cave, a listed archaeological site.
L’événement Randonnée et visite guidée grotte de la Baume Bonne Quinson a été mis à jour le 2026-03-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence