Randonnée et visites guidées : entre nature et patrimoine ! Château-Musée de Bélesta, Musée de Préhistoire Bélesta

Randonnée et visites guidées : entre nature et patrimoine ! Dimanche 21 septembre, 09h00, 14h30 Château-Musée de Bélesta, Musée de Préhistoire Pyrénées-Orientales

Randonnée gratuite. Entrée au musée : tarif préférentiel pour les JEP.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Randonnée & visites guidées – Musée de Préhistoire de Bélesta

9h – Randonnée vers le moulin à eau « d’en Gateu »

Rendez-vous devant le musée à 9h

Balade commentée à la découverte de ce moulin traditionnel niché dans la nature locale

14h30 – Visites guidées

Du musée : collections rares du Néolithique

De l’exposition « Images de la Préhistoire » : un voyage visuel dans l’art préhistorique

Château-Musée de Bélesta, Musée de Préhistoire 5 Rue du Château, 66720 Bélesta Bélesta 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie Un musée de Préhistoire exceptionnel

Muséographie attrayante :

Contemporaine, ludique, esthétique, pédagogique, parfaitement intégrée dans le vieux château médiéval, reconstitutions et dioramas.

Boutique : artisanat local, souvenirs, boissons, littérature archéologique…

Collections rares du Néolithique :

Nombreuses poteries préhistoriques intactes, datées de plus de 6500 ans, déposées en offrande dans une tombe, au fond du réseau calcaire. Objets quotidiens des premiers paysans du Roussillon, découverts dans la grotte préhistorique « la Cauna » de Bélesta.

Patrimoine autour de Bélesta

Randonnées avec panoramas magnifiques pour voir des dolmens, l’église préromane de Saint Barthélémy de Jonqueroles, le puits à glace, les bornes frontières, les cabanes en pierres sèches, les mas anciens, etc. Accès pédestre, musée installé dans un château construit sur un piton rocheux en haut du village. Parkings disponibles dans le village.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Château-Musée de Bélesta