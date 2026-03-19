Randonnée et Yoga en pleine nature

Baerenthal Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis.

Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la randonnée se trouvent sur le site internetAdultes

25 .

Baerenthal 57230 Moselle Grand Est +33 6 33 64 82 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After walking along hiking trails, we’ll enjoy a yoga session in an invigorating setting, for a taste of deep relaxation. Yoga mats are provided.

All the information you need to make the hike a success can be found on the website

L’événement Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal a été mis à jour le 2026-03-19 par OT DU PAYS DE BITCHE