Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal
Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal mercredi 1 avril 2026.
Randonnée et Yoga en pleine nature
Baerenthal Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Après avoir cheminé sur des sentiers de randonnée, nous pratiquerons une séance de yoga dans un lieu propice au ressourcement, pour goûter à une relaxation profonde. Les tapis de yoga sont fournis.
Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la randonnée se trouvent sur le site internetAdultes
25 .
Baerenthal 57230 Moselle Grand Est +33 6 33 64 82 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After walking along hiking trails, we’ll enjoy a yoga session in an invigorating setting, for a taste of deep relaxation. Yoga mats are provided.
All the information you need to make the hike a success can be found on the website
L’événement Randonnée et Yoga en pleine nature Baerenthal a été mis à jour le 2026-03-19 par OT DU PAYS DE BITCHE
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